Su whatsapp me rompe el corazón

Hola Doctora Corazón, hace algún tiempo conocí a alguien que es natal del pueblo en el que yo nací pero trabajaba en otra ciudad lejana. Comenzamos a hablar y rápidamente, empecé a sentir cosas por él, sentía que podía ser yo, sin tener que ocultar nada y hasta hoy es igual, tengo la confianza para decirle con libertad lo que pienso de cualquier tema casual del que hablemos.

Duramos 15 días hablando y él me pidió que fuéramos novios, a lo que yo accedí. Hablábamos mucho, pero yo he sido muy desconfiado en mis relaciones, por el daño que me han hecho, sin embargo no le monté la perseguidora y tampoco le hice reclamos cuando ocurrían situaciones sospechosas que me hicieron sentir mal porque pensaba que él me estaba siendo infiel, como me pasó con mis anteriores lo habían hecho. El caso era que yo no confiaba en él. Pasó un tiempo, y vi que él estaba conversando con el ex, incluso le daba “me gusta” a las publicaciones que hacía en Facebook. Eso me hizo sentir tan mal que un día le dije de manera indirecta algo al respecto. Él había leído algunos de mis tuits que trataban el tema y terminó borrando al ex de Facebook y me dijo que ya no hablaría más con él.

Él y yo teníamos un trato algo romántico: él elegía mi foto de perfil de Whatsapp y yo elegía la de él. Un día, mientras cumplía el trato, descubrí varias conversaciones que me rompieron el corazón… un tipo le escribió que ‘esperaba volver a coincidir con él’; también había otra conversación en la que él hablaba con la amiga de un hombre y le decía que le ayudara a dicho tipo porque ‘él ya tenía novio y no quería más cuento con él’.

Los pedacitos de mi corazón que habían quedado en buen estado se destruyeron totalmente; no fui capaz de reclamarle, me sumí en el dolor, en la decepción y demás.

Pasaron dos semanas y descubrí un pantallazo en su carrete de imágenes en donde estaba hablando con otro tipo en una red social gay llamada Grindr (maldigo Grindr); debo confesar que no pude más, le terminé, salí corriendo de la pizzería en la que estábamos y me fui para la casa de una amiga. Cuando llegué a dicho lugar él estaba allí, esperándome para hablar... yo estaba decidido y le dije que no quería seguir con él porque ya sabía como era y no quería seguir cometiendo los mismos errores del pasado que solo me causaban dolor, así que le pedí que se fuera del lugar y así pasó. Esa noche me habló por Whatsapp "rogándome", yo estaba decidido e ignore sus mensajes, luego me bloqueó y ahí empecé a padecer, eso me dolió mucho más que sus infidelidades en esos primeros 5 meses de relación. Él me llamó al momento de bloquearme y ahí no pude ser fuerte y accedí a lo que quería muy por dentro, volver con él.

Es de destacar que el se quedó sin trabajo en el quinto mes y regresó a nuestro pueblo de origen, pasamos ocho meses increíbles, fuimos muy felices, nunca antes había sentido tanto amor de una persona hacia mí, él en verdad había sido especial. En noviembre lo volvieron a contratar en la empresa en la que venía trabajando, así que volvió a irse lejos. Nos vemos una semana cada mes.

La cuestión ahora es que no confío en él, pero lo quiero tanto que no me atrevo a dejarlo, sabiendo que me torturo pensando en que me está traicionando cada instante. Hace un mes vi que tenía en whatsapp un contacto nuevo que se llamaba ‘L Cali’, lo tenía con el nombre de la ciudad de donde era el sujeto, me sentí muy mal y le dije, entonces me respondió que era un contacto que tenía hace mucho tiempo, debido a que el nunca ha cambiado de número telefónico.

Dra: no sé cómo hacer para confiar en él, y él sabe de mi desconfianza, por lo que dice que va a luchar por nuestra relación y va a seguir conmigo a pesar de todo. Necesito que me aconseje y que me diga cómo puedo superar tanto temor. Mil gracias.

Querido lector,

Gracias por escribirme y contarme tu caso.

Al parecer aquí la confianza ha tenido sus subidas y sus bajadas, pero está claro que estás luchando por ese amor.

Ahora bien, creo que tanta red social y tanto whatsapp son la fórmula perfecta para complicar las cosas. Lo que pasa con las redes sociales es que permiten a las personas interactuar como no lo harían en la vida en 3D. (Hace diez años me parece a mí que éramos más felices sin tanto invento digital). Si hay problemas en la vida real, con las redes sociales pueden agudizarse.

Lo importante es lo que pasa en la vida real, lo que comparten, lo que se aportan y se entregan los dos solitos. Cuando uno ama con todas las terminaciones neuronales se acaba la whatsapeadera con los demás.

Los celos son de carácter retroactivo, los padece tu pareja y los padeces tú. ¿Puedes plantearte una relación real sin tanto teclado, tanta foto y tanto mensaje?, ¿Puedes basar tu corazón en la vida de carne y hueso? De no ser así, tu relación siempre tendrá fantasmas virtuales, sospechas, y desconfianza.

Entiendo que todos tenemos acceso a redes y a aplicaciones como esa de la que maldices con humor, pero el caso es que las relaciones son lo que nos mantienen vivos en este plano. A nadie lo aman más en whatsapp que en la vida real y si uno quiere cortar con alguien, aparte de bloquearlo hay que hablar de todo lo que no ocurre en las pantallas.

Formula una vida analógica y tendrás un amor analógico. Y si quieres más consejos, no hay nada más emotivo que una carta en papel y lápiz y un beso de tornillo, de esos que nunca vas poder sentir con un emoji.

¡Gracias por escribirme!

María Pasión,

Doctora Corazón.

