Cinco razones por las que las mujeres rechazan a los hombres

Redacción Cromos

Su olor

No hay algo que desinfle más a una mujer que el mal olor de un hombre, este es uno de los factores más influyentes para que no sientan atracción alguna por el género opuesto. En el mercado existen muchas cosas para que todo el día tengan un olor agradable. No es necesario que utilicen colonia, pero una buena higiene bucal y corporal marcará la diferencia.

El color de sus medias

Es cierto que la moda ha marcado tendencias importantes en el tiempo, y que combinar colores es algo alternativo, pero no hay algo que desencante más a una mujer que un hombre que utilices medias de colores que no combinen con ninguna de las prendas que utiliza. Los zapatos cafés con medias blancas, o los negros con medias de colores definitivamente no van. ¡Hombres no cometan estos errores!

Se cree el gurú del sexo

No estamos diciendo que seas la más experta en temas sexuales, pero sí sabes cuando un hombre es bueno en la cama. Encontrarte con el típico personaje que en la primera cita alardea de lo que ha hecho con otras mujeres, del tamaño de su miembro y del record de mujeres que han pasado por su cama no es nada interesante.

No es gracioso

Si hay algo que nos encanta a las mujeres es un hombre conversador y con sentido del humor, sin embargo salir con uno que intente convertir cada cosa de su alrededor en un broma se torna muy molesto y fastidioso, las conversaciones empiezan a escasear y las ganas de tener una segunda oportunidad no está contemplada dentro de los planes futuros de nosotras.

Es extremadamente vanidoso

Se cuida más que tú. Su piel color canela, sus brazos más grandes que héroe de película, las camisetas con cuello en V, y su exceso de polvos en la cara es uno de los comportamientos a los que las mujeres les decimos ¡No!

Si a los hombres les gusta la naturalidad, a nosotras nos gusta que se cuiden pero que no se vayan a los extremos. ¡Hombres está bien que se cuiden pero que se vean más lindos que nosotras no nos atrae en lo más mínimo!

Foto: Istock.