Consejos para rasurarte el bikini por Pautips

Por: @Pautips

Quiero hablarles de un tema que es un poquito penoso para algunas, pero súper común entre mujeres y es cómo nos depilamos para ponernos un vestido de baño y algunos consejitos para hacer este proceso más fácil.

Les voy a contar todo lo que hubiera querido que me explicaran cuando empecé a los 13 años, ¡así como una hermana mayor! Entonces si quieres saber cómo depilarte sin irritarte y mucho más, mira estos 10 tips.

Tip 1

Te recomiendo que el día anterior a rasurarte cualquier parte del cuerpo exfolies muy bien tu cuerpo, ¡puede ser con un sugar scrub o con un guante y esto es para sacar todos los pelitos que siguen debajo de la piel y que cuando rasuremos todo quede súper liso! Este proceso se hace previo a la depilación y es una rutina que no se puede olvidar.

Tip 2

Cuando vayas a rasurarte, preferiblemente usa una rasuradora especializada para mujeres, es mentira que las de hombres cortan mejor… yo uso la VENUS BREEZE de Gillette.

Tip 3

Al finalizar la depilación, te recomiendo que guardes tu rasuradora en seco porque trae unas bandas en gel que al tener contacto con el agua se derriten. Estas bandas lubrican la piel y te ahorras el trabajo de ponerte crema para rasurar, jabón u otro tipo de productos. Además, al guardarla en seco evitas que se oxide y se formen bacterias que después causen infecciones en la piel.

Revisa siempre el estado de tu rasuradora, es mucho mejor si puedes usar un cabezal nuevo cuando vayas a depilar estas zonas ya que son removibles, porque contrario a lo que pensamos, una rasuradora nueva protege más tu piel que una usada.

Tip 4

Mientras te rasuras, estira las zonas para que la cuchilla pase y quite todos los vellitos con facilidad A mí me funciona súper bien ir primero en sentido del vello y después en sentido contrario.

Te voy a compartir un secreto para que puedas depilar perfectamente el área del bikini: ¡Puedes poner un banquito plástico en la ducha para poder levantar bien las piernas y literalmente tener acceso a todas las zonas, con eso tendrás mayor facilidad y evitarás cualquier accidente con la cuchilla!

Tip 5

Lava constantemente las cuchillas de la rasuradora para que no se acumulen pelitos, esto asegurará que la cuchilla esté igual de filuda en cada trazo que depiles, a mí, personalmente, me gusta darle unos golpecitos suaves y queda súper limpia. No la golpees fuerte porque las bandas lubricantes pueden caerse.

Tip 6

Rasúrate después o durante un baño de agua caliente para que se abran los poros y los pelitos salgan más fácil, he visto que hay niñas que se aplican hielo para evitar el dolor, pero esto solamente tensa la piel y hace el trabajo más difícil.

Tip 7

Justo después de rasurarte evita cualquier producto con alcohol, esto solo irritará tu piel dejándola roja, ¡si quieres un antiséptico natural yo te recomiendo que hagas una loción con manzanilla, caléndula y agua de rosas y te lo pases el área que rasuraste y ya está! Te va a quedar divino y sin pelitos por muchos más días.

Tip 8

Después de rasurarte no te pongas ropa ajustada porque cuando nos rasuramos se va la primera capa de la piel y queda muy sensible, mejor utiliza algo suelto e hidrata toda tu piel con crema, esto reduce la sensación de quemazón y evita la erosión cutánea que son esos granitos que nos hacen sentir incómodas.

Tip 9

Cuando empieces a ver que los pelitos vuelven a nacer exfolia para que salgan todos de tu piel y no se encarnen, ¡además, la próxima vez que te rasures la piel te quedará lisita como un bebé!

Un extra tip

Si te rasuras las axilas no apliques desodorante ese día, mejor pon un poquito de sábila o aloe vera para hidratar la piel.

¡Espero que les hayan encantado mis truquitos para estar perfectas para las próximas vacaciones, y poder aprovechar el clima cálido, usar esos shorts y bikinis que tanto nos gustan!

Las invito a ver el video donde les muestro mi rutina de depilación:

Foto: iStock.