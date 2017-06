¿Es posible volver a enamorar a mi novio?

No dejes que el encanto y la magia se acaben. ¡El poder está en ti!

Redacción Cromos

Nada como encontrar la magia del amor que te conquistó desde el principio, todos los días de tu vida. Esas sensaciones de emoción y placer que te produce ver a la persona que amas, experimentar las famosas mariposas en el estómago, levantarte con una sonrisa de oreja a oreja y no poder ocultar ese brillo en los ojos que delata a tu corazón.

Enamorarse es uno de los sentimientos más hermosos que el ser humano puede experimentar, sin embargo, a medida que pasa el tiempo, los problemas, inconformismos y errores aparecen, haciendo que las relaciones comiencen a tambalear.

Vivir una relación cargada de factores negativos, no es saludable para ninguna de las dos personas que están compartiendo sus espacios de tiempo. Cuidar de esta, se convierte tal vez en la motivación más grande para pensar en un futuro, dejando atrás la monotonía. El aburrimiento y el conformismo.

Este es un trabajo que debe nacer de los dos y que además despejaría muchas dudas alrededor de la pregunta ¿Es posible volver a enamorar a mi pareja? Aquí te damos unos consejos para reavivar la llama del amor, sentir siempre es posible.

Sal de la rutina

No permitas que las costumbres y los hábitos se apoderen de tu relación. En algunas ocasiones no tener tiempo para la otra persona, o las obligaciones de tiempo hacen que caigas en comportamientos que al cabo de un tiempo sean perjudiciales para ambos.

Intenta alterar las cosas, salgan más seguido a cine, a comer, a conocer lugares nuevos. La esencia de compartir radica en romper esos esquemas que en pareja se construyen. Un spa siempre será ideal para activar todo lo que está en desequilibrio.

Revive el pasado

Echa un vistazo a todas las cosas que hicieron que se enamoraran. Los espacios que compartían juntos, los primeros planes de conquista, la primera canción que se dedicaron, y los detalles pequeños que al fin de cuentas los hicieron sentirse grandes. Las fotografías pueden ser un buen pretexto para que los recuerdos sean realidades inmediatas.

Aumenta el contacto físico

Empieza a modificar la forma en qué le demuestras afecto. Abrázalo, toca sus mejillas, sus ojos. Espéralo una noche con una gran fiesta para los dos, bésalo apasionadamente, tú eres la única que sabe cuáles son las cosas que le gustan y lo ponen loco de amor. No creas, a veces la seguridad de tenerlo puede jugarte una mala pasada en tu relación. Los buenos tiempos siempre pueden volver.

Cambia

Convéncete de que en algunos momentos tus actitudes también pueden alterar el buen funcionamiento de tu relación de pareja. El solo hecho de cambiarte el color de cabello o hacerte un nuevo corte puede hacer que despiertes lo que está dormido desde hace mucho tiempo en tu pareja.

No significa siempre que la persona con la que estás haya perdido el interés total en ti, sino que puede caer en una etapa de aburrimiento. No pierdas la chispa que lo encantó en el momento que lo conquistaste, no te descuides, demuéstrale todos los días que siguen latentes los motivos que lo han hecho permanecer contigo.

