EVA, un brasier que detecta el cáncer de mama

Redacción Cromos

El cáncer de mama es una de las enfermedades que más ha cobrado vidas en los últimos tiempos. Este se origina cuando el comportamiento de las células empieza a cambiar, haciendo que estas crezcan sin control. En la mayoría de los casos, cuando se da este fenómeno se evidencia por medio de un tumor que se detecta con una mamografía o por que la persona encuentra irregularidades en su cuerpo.

Aunque la tecnología y la medicina han avanzado a pasos agigantados, aún no se conoce una cura para dicha enfermedad. Sin embargo, una luz en el camino para las mujeres se ha encontrado. Julián Ríos Cantú, un joven mexicano de 18 años, junto a tres amigos desarrollaron un dispositivo sencillo y confiable que puede reducir la tasa de mortandad por esta enfermedad: un brasier llamado ‘EVA’.

Esta idea nació en Higia Technologies, un proyecto que busca ayudar a salvar millones de vidas y que nació luego de que la madre del joven se viera sometida a realizarse una operación donde le extirparon los dos senos, por culpa de un mal diagnóstico.

Este brasier, cuenta con al menos 200 biosensores que son capaces de determinar “capaces de mapear la superficie de la mama y determinar, por ejemplo, la conductividad térmica por zonas”, de esta manera mientras exista más calor en algunas áreas del seno, significará que el flujo de la sangre es mayor, determinando así que existe “algo” que alimenta los vasos sanguíneos, pudiendo afirmar que se trata del cáncer.

Los algoritmos desarrollados por este grupo de jóvenes, tienen la capacidad de “comparar con una base de 1,000 pacientes afectados por el cáncer, que a su vez agrupan 20 imágenes termográficas” el tipo y la fase del cáncer por la que atraviesa la mujer.

Este tipo de algoritmos, pueden revelar un 93% de efectividad en el diagnóstico. Uno de los elementos más importantes de la creación de ‘EVA’ es que no emite radiaciones, no es invasivo y no comprime el seno.

Fotos: Istock/ Youtube