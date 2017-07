¿Qué debes dejar atrás para tener un amor duradero?

Redacción Cromos

Todos los seres humanos queremos experimentar las sensaciones y emociones que nos despierta compartir nuestros días con una persona especial, alguien que sea capaz de aceptarnos tal cual y como seamos y que sea nuestro apoyo en las buenas y en las malas.

Sin embargo, los estereotipos sociales día tras día se apoderan de nuestro entorno y hacen que adoptemos conductas que a veces no somos capaces de superar, por lo que se convierten en unas reglas establecidas para llevar a cabo una relación, que puede terminar de un momento a otro.

Deja de buscar a tu otra mitad

La idea de que tendrás una vida incompleta si no formas una familia o te casas. No te conviertas en una persona dependiente, deja que las cosas tomen su curso por sí solas, la teoría de “Si no estoy con alguien estoy incompleta”, está mandada a recoger. No te hace falta sino una conexión más directa contigo para valorarte y respetarte, no permitas que otras personas tomen el control de tu vida.

No es necesario que la otra persona conozca todo de ti

Todas las personas tenemos unas características propias que nos hacen únicas. Para tener una relación perfecta no es necesario que saber todo de la otra persona, eso se descubre en el camino. Lo más recomendable es que dejes a un lado que la persona que comparte contigo es adivina, procura expresar lo que te molesta y te agrada para trabajar en un equilibrio perfecto de la relación.

Mirar a otros no está prohibido

Que tengas una relación con alguien no significa que no puedas admirar a otras personas. La fidelidad es una elección que toma cada persona, así que no puedes presionar y obsesionarte con que seas la única a la que tu pareja mire. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que una infidelidad si evidencia una relación tóxica y falta de compromiso.

Las obligaciones no son de uno solamente

Trabajar en equipo es la clave del éxito. No se trata de que alguno de los dos se vea sometido en la relación. Todo debe ser 50/50 así que no trates de imponer únicamente tus reglas, el entendimiento es la fuente principal de vida del amor, así que dar y recibir y recibir y dar, es la fórmula ideal.

La consolidación del amor NO es el matrimonio

Todas las parejas tienen distintos ritmos y saben qué es lo quieren de la otra persona y de la relación, así que romper con la tradición del matrimonio no es un pecado, no tienes que complacer a tus familiares y a la sociedad. Lo que te parezca está bien, no busques opiniones diferentes a los principios que tienes establecidos.

Discutir no es tan malo

Aunque no lo creas los malentendidos sirven para solidificar tu relación. Vivir en extrema perfección no es garantía de que el amor va a ser “para siempre”. Resolver los conflictos sirve para analizar si existe la posibilidad de acoplarse a la otra persona, aceptando sus aciertos y desaciertos.

