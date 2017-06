Archivo CROMOS

En nuestros clásicos Cromos revivimos los matrimonios más cortos de la televisión colombiana.

1. Víctor Mallarino y Kathy Sáenz.

En diciembre de 1996 sonaron campanas de boda para una de las parejas más famosas de la televisión. Se conocieron en La maldición del paraíso, en 1993, ella en su primer papel y él como director, pero Víctor estaba con Angie Cepeda. Después se reencontraron y él, de 39 años, y ella, de 24, dieron en diciembre de 1996 un sí que no alcanzó el año. La razón: “incompatibilidad de pareja”. Ahora Kathy está con Sebastián Martínez. Víctor por su parte es el cincuentón más deseado.

2. Ana Maria Orozco y Julián Arango

Se conocieron en Tiempos difíciles, y el título de la serie de los noventa se convirtió en la marca de su matrimonio, celebrado en abril de 1999. El amor se complicó y se acabó antes de celebrar el primer aniversario. Luego del sorpresivo rompimiento a Julián se le vio desconsolado, mientras la protagonista de Yo soy Betty, la fea se pasaba su tiempo al lado del fotógrafo Pedro Franco, sólo una semana después de anunciar el rompimiento. Esa relación tampoco le duró mucho. Hoy fuera del país, Ana María reconstruyó su vida con el músico argentino Martín Quaglia y es mamá de Lucrecia. Julián también se casó de nuevo y se declara feliz.

3. Margarita Rosa de Francisco y Daniel Castello

Después de protagonizar un sonado matrimonio con Carlos Vives (1988) la famosa “Niña Mencha” se casó por segunda vez con el empresario Daniel Castello, en 2003. Él había sido su novio en 1992 y, aparentemente, el amor había renacido. Daniel tenía entonces 46 años y Margarita 38 Ambos estaban divorciados, él de la ex reina María Pía Duque, quien compitió con Margarita en Cartagena y con quien Daniel tuvo una hija. Pero la unión civil no alcanzó el año.

4. Laura Acuña y Camilo Montoya

Ella en RCN y él en Caracol, demostraron que competir por la misma audiencia en los programas de la mañana no era impedimento para entenderse fuera de cámaras. Siete meses después de conocerse en Cartagena, esta bumanguesa logró amarrar a este periodista, quien dio el sí el 4 de junio de 2005 asegurando haber encontrado a la madre de sus hijos. Idea que la ex presentadora de Muy buenos días no compartió con su esposo. Antes de cumplir un año de matrimonio se enamoró de José Gaviria, lo que la convirtió en blanco de críticas, incluidas las de su ex, Camilo Montoya. Ahora ella está casada con el empresario Rodrigo Kling.

5. Jeringa y Ana Lucía Domínguez

Se conocieron cuando ella tenía 15 años y él 27. Tras tres años de noviazgo se casaron en 2001 y se fueron a vivir a Miami. La historia rosa se convirtió en un episodio para olvidar, pues se rumoró que el motivo del divorcio, ocurrido año y medio más tarde, fue violencia doméstica, algo que ella nunca confirmó. Hoy, Ana Lucía está casada con el actor Jorge Cárdenas y Jeringa sigue su carrera de humorista pero sin novia famosa.

6. Patricia Ércole Y Miguel Varoni

Sus madres –Teresa Gutiérrez y Raquel Ércole– eran tradición. Los dos se paseaban por los pasillos de las programadoras que producían telenovelas. Su matrimonio en octubre de 1991 fue un cuento de hadas, pero la historia de melodrama terminó luego de un año y siete meses. Aunque Miguel siempre insistió en que su separación nada tenía que ver con Aura Cristina Geithner, su coprotagonista en La potra zaina, el romance con ella le duró más que el matrimonio (dos años). Un capítulo que pasó sin pena ni gloria por la vida de los tres, pero le dejó a Varoni la certeza de que su destino sería al lado de una actriz. Hoy está casado con Catherine Siachoque.

7. Carolina Sabino y Kike Duque

Cuatro meses de embarazo tenía Carolina cuando se casó con el músico Kike Duque en 1999. El matrimonio tomó a su familia por sorpresa porque reflejó el lado rebelde de esta actriz, conocida por sus papeles en producciones como Pequeños gigantes y Las Juanas. El arrebato sólo duró dos años, cuando ella se dio cuenta de que no era feliz al lado de quien tiempo después ganaría el reality Protagonistas de Novela 3, El Juicio Final. Para esta pareja el final de su historia no fue feliz pero sí amistoso ya que comparten la custodia de su hijo Tomás.

8. Carolina Gómez y Nicolás Hoyos

En 1996, la ex virreina universal de la belleza se casó con Nicolás Hoyos, el novio de toda su vida. Más tarde, durante una entrevista, Carolina le contó a CROMOS que se había casado embarazada de Mateo, quien ahora tiene 20 años. En 1995, cuando presentaba el programa Locos videos junto a Jaime Sánchez Cristo, se rumoró sobre un romance entre ellos. Tres años más tarde su relación con Nicolás se vino a pique. Finalmente se casó con Jaime, de quien se separó varios años después. En los últimos años sostuvo una relación amorosa con el argentino Martin Karpan y más tarde con Camilo Matiz.

9. Lina Marulanda y Felipe Chacón

Se conocieron durante un evento de la empresa de Felipe y a partir de ahí, el flechazo fue inmediato. Para la celebración de un cumpleaños de Lina, él la sorprendió con chimenea, champaña chocolates y fresas. El regalo principal era el anillo que selló su unión. Un año después de conocerse, en 2004, se casaron con una ceremonia celebrada en las Islas del Rosario. Durante los tres años que compartieron, fueron socios en una empresa de camisetas y sánduches a domicilio. Sin embargo la rutina pudo más y en febrero de 2007, después de llegar de El desafío, Lina le dijo adiós.

10. Adriana Arboleda y Alejandro Martínez

El 20 de diciembre de 1997 se dijeron sí frente al sacerdote en una finca en Boyacá. La modelo apenas tenía 19 años y una carrera prometedora. El actor ya tenía 31 y una buena lista de personajes de novela como trayectoria. Nunca dijeron qué los distanció, pero parece que la diferencia de edades pudo más que el idilio y a pesar de intentarlo durante cuatro años el romance terminó.

Fotos: Archivo Cromos.