“En nosotras están todas las respuestas, solo hay que hacer las preguntas precisas”: Mia Astral

Por: Adriana Abramovits

Fotos: Pablo Costanzo @pablocostanzo

Para qué saber? Si todo está escrito en el firmamento. ¿Dónde queda el azar? ¿No pierde el encanto la vida? Mia se ríe y responde: con 33 años todavía prefiero estrellarme.

El hombre ha admirado el cielo desde siempre. Interpretaba su realidad en conexión a estrellas, constelaciones, siglos planetarios, la Luna y el Sol. El estudio del cosmos ha estado muy unido a la preocupación del ser humano por conocerse a sí mismo y a su necesidad de trascender, más allá de las religiones. Cinco mil años después, la astrología tradicional sacude sus cimientos y abre paso a una nueva estructura, que no se enfoca en la predestinación, sino en el empoderamiento.

Mia Astral, una de las personalidades más influyentes en la astrología cabalística del público hispano, cruza fronteras diariamente con mensajes que llegan a más de un millón de personas que la siguen en redes sociales. Ha publicado 500 horas de video, es coach certificada, escritora de cuatro libros, conferencista, nutricionista y empresaria. Rompe la fórmula común de un arte milenario y lo vuelve moderno.

“Siempre supe que quería ser astróloga pero nunca lo imaginé como una carrera real”, dice Mia, quien tuvo que enfrentarse a sus propios estigmas después de ejercer como abogada en su país natal, Venezuela. Considera que viene de una familia disfuncional: su madre la tuvo a los 14 años y fue criada por sus abuelos. Cada adversidad la tomó como un reto oportuno y desde muy joven utilizó el estudio como herramienta para vencer sus carencias. A los 20 años ya tenía un pregrado en Derecho, que más tarde complementó con dos posgrados. Su abuela fue quien le transmitió la fascinación por la Luna.

Limpiar la casa. Nuestro cuerpo físico es lo primero sobre lo cual tenemos control. Cuando cuidas de ti estás más receptiva, alegre y atractiva.

Muchos le preguntan irónicamente si ya sabía que Venezuela se iba a poner mal, porque en el 2008 agarró sus cosas y se mudó a Estados Unidos. En realidad partió para superar una tusa. Para ese entonces, acababa de terminar una relación amorosa y saber que compartía el mismo aire, el mismo cielo y la misma ciudad con su expareja, la obligó a despejarse y tomar un avión. Se fue un 19 de enero, y el 23 hubo disturbios en la capital. Días después, su abuelo murió y decidió establecerse en Miami, lugar en donde trabajó como bartender, limpiando casas y, finalmente, en atención al cliente de un estudio de diseño de interiores. “Siempre habrá cambios y tenemos que estar dispuestos a fluir con ellos”.

Como el trabajo no le apasionaba lo suficiente, encontró en la kabbalah su refugio. Se inscribió en un centro de estudios y sus primeras clientes fueron sus amigas. El éxito fue tal que empezaron a llamarla para que hiciera consultas astrológicas privadas y, como necesitaba el dinero, aceptó. En ese periodo abrió un blog en donde publicaba sus interpretaciones, lo que acaparó la atención de los medios, que no tardaron en replicar su contenido.

“Me levantaba todos los días diciendo: 'esto tiene que pasar, esto tiene que pasar, esto tiene que pasar'. En ese momento teníamos los eclipses géminis – sagitario, que es donde están mis nodos natales, donde está mi sol. Eso marcó un punto importante en el despegue de mi carrera. El mantra cambió, ahora siempre digo: 'sin compromiso no hay decisiones'. En nosotras están todas las respuestas, solo hay que hacer las preguntas precisas”.

Quiere llegar a Colombia al ritmo de cumbia y champeta. Estará en el país en estos días promoviendo su más reciente libro, Relaciones, y en el lanzamiento de uno más, Predicciones 2018, que saldrá en Colombia antes que en el resto de los países. Además realizará la charla #ElevaTuPerformance, para hablar de la importancia de la nutrición según la Luna y el signo solar, el entrenamiento interno y el principio de la individualidad.

Respetar nuestro ritmo

— Uno de los temas claves cuando hablamos de las mujeres es su obsesión por la mejoría personal. Como si la felicidad llegara de tomarme el agua con limón en la mañana, de ir a yoga al mediodía o de meditar en las noches. ¿Qué mujer tiene tiempo para todo eso? Entonces terminamos el día y, en vez de sentirnos felices por las decisiones tomadas, nos sentimos culpables. El nuevo tipo de narcisismo: 'yo medito, tú no; yo como vegano, tú no'. Son comentarios dañinos que veo en este medio y que son muy injustos con la mujer que trabaja todos los días.

Para emanar un cambio, la mujer tiene que entender que uno va al ritmo de sus circunstancias. El despertar inicia cuando dejamos de comparar nuestro proceso con el de otras personas, cuando respetamos nuestro ritmo y nos tenemos paciencia. Hay que tomarse las cosas con calma y evitar las frustraciones. Como persona influyente, no seré quien te haga sentir mal porque no cumpliste con una lista de cosas por hacer. Estoy muy ocupada, como todas, y por eso espero ser lo que me gustaría encontrar en una guía”.

El 28 de octubre, de 11:00 am a 1:00 pm, Mia dará su charla #elevatuperformance, en el el centro de eventos Hall 74 de Bogotá. al día siguiente habrá una firma de libros a las 3:00 pm en Titán Plaza.

Parte del flow (algo así como el flujo vital en español) radica en que cada uno tiene en su interior energía femenina y masculina, no importa si eres hombre o mujer. Esta energía debe estar en armonía para que la tengamos disponible en todo momento. Mia explica que su energía masculina aparece cuando está trabajando, porque asume una posición de liderazgo. Pero que a partir de las 5:30 de la tarde se conecta con su energía femenina y le da espacio al otro para que sea el hombre, para que la mimen y la quieran.

“En mis asuntos personales soy muy femenina. Nunca he conseguido el balance perfecto, porque cuando iniciaba una relación empezaba suave y luego me ponía comandante. Llegar al equilibrio es difícil y más cuando la mujer tiene tantas responsabilidades y deseos de lograr tantas cosas, pero no podemos olvidar que la energía femenina es la que se siente más rico para nosotras”.

Lejos de creerse una gurú del fitness, para lograr esa armonía recomienda que el cambio se realice de afuera hacia adentro. “Primero: limpiar la casa –dice Mia, quien también estudió Nutrición–. Nuestro cuerpo físico es lo primero sobre lo cual tenemos control. Cuando cuidas de ti estás más receptiva, alegre y atractiva. El cuerpo es el móvil para manifestar lo que deseamos y lo que está pasando adentro. Cuando nos abrimos a encontrar al amor verdadero, una de las primeras tareas que nos llega es sanar el cuerpo físico o recuperar el daño que le hemos causado. No se trata de estar en forma, sino de atender las necesidades: dormir bien, alimentarse de forma adecuada y elevar nuestras vibraciones”.

Ser una marca

Para muchos, la astrología es una pseudociencia, y Mia no lucha contra esa afirmación. Va más allá de ese debate. Para ella es otra forma de darles sentido a las cosas. “Escépticos hay en todos lados, mientras uno trabaje con la mejor intención habrá personas que van a querer vibrar con esa energía, y cuando es real se transmite. Si la persona no llega porque cree, este no es su camino, seguro encontrará una guía en otro proceso”.

—¿Es difícil delegar tareas cuando eres tu propia marca?

— Me encantaría tener un clon que esté maquillado todo el tiempo. Hay muchas cosas que quisiera delegar que no puedo, todo el contenido lo escribo yo, también soy la única que atiende las consultas astrológicas. El equipo me ayuda con los Astral Facts, que normalmente se extraen de los videos que hago, parafrasean contenido que ya está listo y lo montan. He delegado la forma, pero no el fondo.

Al igual que un psicólogo necesita ir a un psicólogo, Mia consulta semanalmente a su astróloga de confianza, a quien llama Estrellita. “Atiendo consultas cinco veces a la semana, escucho historias de todo el mundo, y además tengo las mías, mis propios patrones limitantes. Así que religiosamente la visito, porque me llena de conocimientos y me ayuda a identificar palabras y comportamientos que asumo inconscientemente. No nos vemos en un consultorio, charlamos en un café, es un encuentro muy dinámico”.

La música es CLAVE para explicar los secretos del sol y la luna. Mia hace listas de canciones, porque La música inspira y las buenas letras funcionan como mantras.

Como personaje público es fácil intuir que está expuesta constantemente y que descuida su vida privada; sin embargo, distingue muy bien lo que es el trabajo y lo que son sus relaciones personales, así que guarda la mejor parte para ella. “Yo sé quién es María Pineda y quién es Mia Astral”. En la Kabbalah se tiene una idea: lo que queremos que se disperse y pierda poder lo conversamos, y lo que queremos que conserve su fuerza, no se dice. Como han dicho nuestras madres: “¡Niña, no cuente sus planes!”

La intuición

El poder de la intuición lo tenemos todos, lo que pasa es que no lo ejercitamos. El también llamado sexto sentido es el conocimiento de uno mismo, interpretar la sabiduría del cuerpo, escuchar las señales, captar los síntomas, entender cuando algo se siente fuera de lugar. Hay mucho más poder en enfrentar la sombra –lo que nos incomoda– que en entender el pensamiento positivo.

Tips para afinar la intuición:

1. Reconozca la situación y descríbala: ¿cuál es la sensación?, ¿en qué área del cuerpo está?, ¿qué color tiene?, ¿qué nombre le pondría?, ¿es miedo?, ¿ansiedad? Anote lo primero que venga a su mente.

2. Identifique el contexto de la sensación: ¿qué lo desató? ¿he sentido esto antes?

3. Medite: siéntese en silencio y observe las imágenes que llegan a usted.

4. Anote sus sueños: no los tome como profecía, sino como el lenguaje de las emociones reprimidas.

5. Pase tiempo con la naturaleza: escúchese.

6. Desconéctese de la tecnología: tenga acceso a su sabiduría.

7. Lleve un diario de sospechas: así sabrá si su intuición va por buen camino.

Mia recomienda llevar un récord escrito de cada proceso. De esta forma se activa otra parte del cerebro, distinta a esa que usamos cuando pensamos, es un compromiso interno que nos exige cambiar. Escribir le permitirá identificar algo que necesita solucionar, pero no sabía que estaba ahí.

Más allá de las tendencias astrológicas de un momento determinado, ella recuerda que tenemos la mejor energía de las estrellas para replantearnos la relación con nosotros mismos y con los otros. Por supuesto, hay un crecimiento que depende de un trabajo personal, pero las lecciones más valiosas las aprendemos cuando nos relacionamos y explotamos un potencial interno que desconocemos y que está esperando ser compartido con el mundo.

Al final, todos queremos que el universo conspire a nuestro favor.