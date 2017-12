Flores y hierbas para el 2018 según tu signo del zodiaco

Por: Diana Castro Benetti

Aries

Jengibre para el entusiasmo

Con las reflexiones de Aries durante el 2018, es posible que su espíritu se ponga nostálgico o cabizbajo. Y cuando el más vital e impulsivo signo de fuego empiece con sus pensamientos taciturnos, no hay cómo convencerlo de que vive en el mejor de los mundos. Para el 2018, Aries debe hacerse a una buena dosis de jengibre, una de las raíces reconocidas por su valor activador y caliente. Es una hierba principal en la medicina natural para curar la depresión y los malos apegos. Efectivo y de excelente compañía en los momentos de soledad, el jengibre es fácil de incorporar en las infusiones de la mañana, en las recetas de arroces orientales o acompañarlo con el limón y la miel. Como antiséptico, no solo aleja los gérmenes sino que equilibra las emociones y las vibraciones exaltadas. Calienta el corazón y los caminos. Muchas galletas de jengibre para Aries.

Tauro

Menta para la alegría

Tauro, en el 2018, encontrará su propia dulzura. Será suave y cierto, firme y amable. Nada mejor que una de las hierbas dulces, como la menta, para cuando esté de espíritu creativo. Tauro recuperará la voz, la belleza y la amplia sonrisa. La menta es perfecta, no solo para la tos mañanera sino para alimentar los sueños con los nuevos afectos. Es una de las hierbas amorosas y que propician belleza, respeto y alegría en el amor. Un poco de hojas de menta en el día abre los pulmones, fortalece el sistema respiratorio y permite que el cuerpo entienda que la vida es para celebrarla. Tauro no estará de ánimo para los picantes, aunque con un poco de pimienta, una buena infusión diaria le dará el gozo necesario para abrir el corazón y el destino. Dulces de menta para Tauro.

Géminis

Diente de león para volar

En el 2018, Géminis sabrá conocer el límite de la fuerza y lo sensible. Un equilibrio precario que lo hace ser más callado y un poco más serio que de costumbre. Por esto, el diente de león es el mejor acompañante para un signo que anda buscando un cambio de destino y que necesita los mejores vientos. Piensa en los mares y en toda la magia, con tal de no atarse a los malos augurios. El agradecimiento debe ser el verdadero aprendizaje para Géminis durante el 2018; en especial, de la mano de una flor suave, efímera y reflejo de los mejores deseos: la ligereza del diente de león. Géminis será esperanza, alegría volátil y buenos rumbos, como su alma y las ideas de libertad y liberación que lo rodean. Si se hace denso y demasiado taciturno, perderá las oportunidades que llegan de su entorno. Júbilo y flexibilidad, mezclados con una suave fuerza, le permitirán volar en creatividad y poder. El 2018, por encima de todo, es un año de humor y sonrisas sin dejar de usar el traje formal.

Cáncer

Albahaca para los amores

Hierba alegre, amorosa, material para todas las pócimas amorosas en lunas llenas y tiempos de pasiones. La albahaca, llena de misterios y de aromas que trae el mediterráneo, es la que sazona los encuentros y los buenos almuerzos familiares; hace que prime el amor. Con Cáncer lleno de entusiasmo por la vida misma, el 2018 es un año de afectos y pasiones locas. Ni lunático ni excéntrico y más cuerdo que nunca, Cáncer utilizará lo que esté a su alcance para darle vida a las esencias de su corazón. Verde, verde claro y verde dulce, la albahaca es la verdadera compañera para un signo cuyo corazón se expande por el efecto de la plenitud interior, el regocijo de su alma. Buenos augurios y buenos encuentros, la vitalidad alegre llega desde la huerta a la mesa y desde la vida activa hasta el sueño nocturno. Alegría para Cáncer en el 2018 y serán muchos los que se sumen al buen ánimo del cangrejo.

Leo

Ortiga para el mal de ojo

Leo, en el 2018, tiene que combatir con fuerza su propio ego, su propio impulso a sentirse el mejor y el más importante. La ortiga y las aguas con hierba de ortiga espantan el más pesado de los obstáculos, empezando por todas esas barreras inútiles y construidas por la propia mano. Indignaciones, furias, críticas y peleas con otros se desvanecen si Leo se deja guiar por la sabiduría de la ortiga, pequeña hierba de bosque cubierta de pelusas que pican, penetran la piel y sirven de escudo real. Clave hierba de la magia, aleja los malos ánimos y las pésimas compañías. Las energías densas que se van atando al cuerpo se espantan por las noches al poner límites. Es mejor que una pequeña vasija, detrás de la puerta, contenga unas ramitas de ortiga: el 2018 le pide a Leo claridad y la ortiga limpia los espacios, las casas, las noches, el hígado y la sangre. Un año para aumentar las defensas.

Virgo

Jazmín para la poesía

El 2018 es el año de los jazmines para Virgo. Variedad y belleza que inspiran perfumes, aromas y poemas. Beneficio espiritual para un signo que busca el equilibrio entre el cuerpo y el alma, entre el pasado y el presente, entre el lujo y la austeridad. El jazmín conecta con energías sutiles, con mensajes de otras dimensiones y con el espíritu de la poesía. Planta de climas templados que prefiere la sombra, el jazmín es equilibrio y conexión con la tierra. Alivia el estrés y la tristeza, y de noche llama las fuerzas más sublimes. El té de jazmín no solo es inspirador de los poetas orientales sino que, en sus efectos medicinales, acelera el metabolismo y elimina toxinas. Afrodisíaca y muy popular en China, el jazmín es limpieza y transparencia. Virgo es el signo del orden y la serenidad. En el 2018 será belleza y vida, sensualidad y buena energía. Los tiempos de Virgo son instantes para la poesía, la luna y las noches estrelladas. Jazmín para el alma poética.

Libra

Laurel para la victoria

El laurel es una hierba utilizada con mucha frecuencia en la sazón italiana. Pero más allá de la delicia que generan un par de hojas en cualquier plato, el laurel es el símbolo del triunfo y del éxito. Es la victoria en los asuntos mundanos y la protección en asuntos espirituales. Por esto, es muy necesario que Libra, durante el 2018, pueda resolver los asuntos pequeños con amigos, empleados, jefes, parejas y socios, de manera silenciosa y suave. Cada momento del año será una prueba para avanzar en sus objetivos. Los logros llegarán poco a poco y serán viables. Libra será un constructor, un creativo y un soñador. Ganará espacios, ideas, ascensos y concursos. Lo mejor es que será el gran ganador de las pequeñas confrontaciones en el 2018. El laurel debe estar en la casa, en la oficina y en otros rinconcitos de interés. Mantener una hojita de laurel cerca de la billetera asegura la prosperidad y, para los más religiosos, no está mal ofrecerle la cruz de laurel a una virgen, en mayo, un simple ritual de buenos agüeros.

Escorpión

Lavanda para la pureza

Escorpión tiene un 2018 cargado de retos y de desafíos, en especial en todos los asuntos del corazón y de la pareja. Las relaciones afectivas vienen con tareas, exigencias, discusiones, debates interminables y nuevos acuerdos. A veces, separaciones y distancias. Por esto, nada mejor que unas hojas de lavanda en su mesa de noche, frescas y bien aromáticas para limpiar la casa de las energías recogidas durante el día, de las complicaciones que otros traen o de las dudas y tristezas propias. Perfume clásico por excelencia, la lavanda se utiliza para desatar cualquier nudo muy complicado en los afectos o en los negocios. Aleja los peores ánimos, ayuda a encontrar las palabras correctas y permite ver con claridad la verdadera ruta. Levanta el ánimo, reduce el estrés y la ansiedad, y abre las puertas a una conciencia superior. Atrae el éxito y el amor, y llevada muy cerca del cuerpo, sirve como amuleto contra las desgracias.

Sagitario

Canela para el gozo

La canela es un buen trozo de gozo. Siempre. Es alegre, picante, dulce y eso es lo que atrae: el impulso de la vida, la fuerza de la risa y la activación de la energía sexual. Es un buen afrodisíaco, reconocido desde tiempos lejanos. Utilizado para darles alegría a las fiestas y atraer la mejor de las suertes. Gozo y viajes a otros continentes son la inspiración de la canela para que Sagitario se permita un mejor destino, unas mejores amistades y unos lazos familiares y afectivos más sólidos. Sagitario, lleno de aventuras interiores, requiere de un trocito de canela quemado como incienso para estimular los buenos amores, las conversaciones cálidas y valiosas, los nuevos proyectos y la protección a los hijos. La canela es un estímulo al amor en la pareja y los poderes psíquicos, produce vibraciones protectoras, favorece la prosperidad y sana todo síntoma de debilidad y anorexia. En el 2018, Sagitario sonríe.

Capricornio

Clavo para la libertad

Capricornio enfrenta un 2018 de exigencias, un año duro y excesivamente complicado. Es un tiempo de dedicación al trabajo y a la disciplina. El clavo, con su aroma penetrante, es el indicado para que le permita ser consciente de las dificultades, tener humildad frente a los errores y no permitir el decaimiento de su espíritu. Quemar clavo como si fuera incienso es una pequeña ayuda para que Capricornio se olvide de las peleas innecesarias, para que suelte lo inútil, para que se sienta en su propio centro. El clavo protege de chismes y rumores falsos, de pequeños ataques y de continuas oposiciones de otros. Comprenderá Capricornio que no hay que darle tanta fuerza a lo que otros hablan a sus espaldas; comprenderá que cada cual mueve su destino en la medida de sus posibilidades y que los progresos vienen del trabajo dedicado. El clavo ayuda a proteger, a establecer prioridades, a evaluar qué es necesario, a considerar solo lo importante. Capricornio suele ser muy práctico y concreto, y una corta actualización de sus intenciones y convicciones espirituales le dan la energía para empezar el 2018 con fuerza. Infusiones de clavo ayudan a digerir todo lo que viene.

Acuario

Manzanilla para la serenidad

La manzanilla es una de las siete hierbas dulces. Permite aligerar el ánimo, las emociones y los pensamientos. Acuario, en un 2018 agitado e incomprensible, se dará cuenta de que mantener su espíritu sereno es la mejor opción para obtener respeto, aceptación e inclusión en las decisiones más importantes. Inspiración y calma es lo que aporta la manzanilla todas las noches, cuando se aquieta la actividad física y es necesario y obligado el descanso. Que acuario no se permita desajustar demasiado su horario de trabajo, su vida familiar o sus compromisos laborales. Los retrasos en entregas o los cambios de humor serán un obstáculo para quien quiere realmente tener progreso y crecimiento. Acuario debe evitar conflictos innecesarios. Manzanilla en las noches y una sola taza de café en el día. Acuario no tiene otra opción que tranquilizarse.

Piscis

Ruda para la protección

Piscis es un protegido en los acontecimientos generales del 2018. Se siente cómodo en su piel y muy agradecido con lo que la vida le va ofreciendo. Paseos, amores, comidas y muchas conversaciones sobre filosofía y arte. Piscis será el que mejor viva en el año pero, a la vez, el que más escudos necesitará. Su sensibilidad estará a flor de piel, lo que implica muchas incomprensiones y dudas sobre lo que dijeron o no; sobre lo que acordaron o no; sobre si fue cierto o no. La ruda es una de las hierbas de protección y limpieza. Piscis la necesita rodeando la casa, limpiando los espacios y mejorando los ambientes. Al igual que otras, es una de las plantas que maceran en las noches de San Juan, en Junio. La ruda aleja la negatividad y puesta en la puerta actúa como protectora. Si frotamos flores secas contra el suelo devuelve cualquier hechizo que nos hayan enviado y añadida al baño rompe cualquier tipo de maldición. Pura magia verdadera para un Piscis sensible y de buena onda en el 2018.

Foto: iStock.