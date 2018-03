Hasta la más fea tiene marido y yo nada

María Pasión

Buenos días María Pasión, Doctora Corazón:

He leído tus respuestas a otras cartas y son muy buenas, por eso, me animé a contarte lo que me pasa para pedirte una consulta:

Mi caso es muy diferente a los de las demás chicas, resulta que tengo 25 años y nunca he tenido un novio; claro que he molestado con algunos chicos pero son cosas de sólo besos, no he tenido relaciones sexuales.

Durante la Universidad tuve gusto desbordante por un niño, era tal punto que al verlo temblaba. Pero nunca pasó algo.

Actualmente trabajo con un chico alto, muy lindo; se puede decir que me gusta, supe que estuvo preguntando por mí a algunos amigos. Pero me he dado cuenta que le gusta salir mucho y le escribe a muchas viejas. Eso me ha desencantado.

Bueno, yo no me considero fea, pero tampoco soy la más buena de todas; reconozco que el ser alta es una barrera tanto para que a mí me guste alguien o para gustarle a alguien. En fin, miro mi vida y veo que mis amigas o conocidas han tenido relaciones de 2, 3 o 5 años, ya viven con sus novio, se van a casar o ya tienen hijos y me desespero... o aunque suene duro, veo que hasta la mas fea ya tiene marido y yo nada. Pienso que el problema está en mí. No sé si deba salir más seguido o cambiar mi ritmo de vida... ser más abierta o aceptar cualquier cosa que se me acerca, no ser tan exigente.

Agradezco infinitamente pues es un tema que no me atrevo a hablar con personas cercanas y necesito un consejo y que me ayudes con tu consulta personal.

***

Querida lectora,

¡Gracias por leer mis casos y proponerme tu historia, será un placer responderte a esta carta y empezar una consulta personal contigo.

Imagino que sientes que tu caso es muy diferente, aunque me encantaría contarte que no eres tan rara como tú piensas.

Encontrar a la pareja que más te completa no es tarea de una noche. Puede que ahora sientas que con 25 años ya otras personas han encontrado lo que tú estás buscando y que el tiempo empieza a agotarse. Ahora quiero decirte lo que pienso. ¡Tiempo es lo que tienes! Aprovéchalo al máximo en invertir en ti y en potenciar tus talentos, eso es lo que hará en definitiva que puedas encontrar a alguien que te haga brillar. Con 25 años estás a tiempo de elegir y de encontrar lo que deseas porque sigues siendo muy joven y estás en el momento de máxima expansión y menor número de compromisos, ¡así que disfruta mucho de esta etapa, querida!

Ser fea o ser bonita no es la única característica que va a resultar atractiva a la otra persona. Hay feas con un sex appeal mil veces más magnético que mujeres bonitas sin gracia, o sin nada que contar cuando abren la boca.

¿Te preguntarás qué es lo que hace que una persona brille con luz propia?

Todo está en la auto confianza que tengas, en tu encanto para entender a las otras personas, en la honestidad con la que vives tu vida y en la capacidad que tienes de mostrar tus dones a los demás.

No creo que se trate de aceptar al primero que se te cruza por la calle, recuerda que las elecciones de pareja se hacen por ambas partes, la persona te elige a ti y tú eliges a la persona.

Así que procura poner tu lupa en lo que a ti te gusta y no tengas afán porque aparezca esta misma noche. Los buenos candidatos pueden tardar en aparecer y cuando se ven son irrefutables.

La respuesta a lo que te pasa no se encuentra saliendo cada viernes a un bar, ni aceptando citas de personas que no te convencen. ¡Ser selectivo es el criterio para conseguir a una pareja formidable!

El tiempo para tener relaciones sexuales, según lo explico en mi libro Sexo sin comillas, es el que tú eliges según tu grado de madurez y lo que deseas para ti. Tu vida sexual, como mayor de edad, es algo que puedes diseñar tú y que te aportará grandes herramientas para tener una relación con tu cuerpo y con tu pareja sana y satisfactoria. Es un aspecto supremamente importante que puede suponer tener una vida llena de momentos bellos y placenteros o una tortura de desequilibrios y desencuentros. El sexo, como la pareja, es una decisión voluntaria que no tiene por qué representar superioridad. A nadie le dan un premio por tener muchos novios, a nadie tampoco le dan un premio por llevar muchos polvos. Esto no se trata de contar lo que tienes sino de ser feliz con lo que obtienes.

Considero que esperar por esta parte también puede aportarte madurez y visión, dos cosas que ya empiezas a ganar y que harán de ti una mujer con las cosas claras a la hora de decidir tener una pareja en el futuro.

¿Cuándo te gustaría agendar nuestra primera consulta personal?

Será un placer empezar a trabajar contigo y ayudarte a que lo veas todo más claro.

Ya puedes reservar una cita online con la Doctora Corazón y contarle tu caso para que te ayude personalmente.

¡Contáctame y te ayudo por WhatsApp videollamada!

(34) 616 838 002

[email protected]

Foto: iStock.