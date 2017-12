¡Mi novio no me dedica tiempo!

María Pasión

Llevo con mi novio un buen tiempo, tenemos planes y sueños, pero últimamente ha estado muy ocupado y estresado a tal punto de que ha tenido que sacrificar el tiempo que pasábamos juntos.

La semana pasada me dijo que no podríamos vernos y solo lo entendí y no le dije nada, pero se fue todo el día y claro, yo lo estaba esperando, llegó tarde en la noche e inmediatamente me dijo que se iría a dormir así que sentí que quedé en el aire y se lo hice saber, sin ser grosera ni buscar pelea y le molestó mucho, tanto que me hizo saber que yo no lo apoyaba lo suficiente y según él cuando más me necesita solo quiero pelear.

Me ha dicho que ya no ve conmigo el futuro que antes veía. Me duele mucho porque yo lo amo como nunca amé y solo quiero esos planes con él, además me dice que no tiene tiempo, que merezco algo mucho mejor que eso y que es mejor terminar antes de que después sea peor y la verdad no se que pensar, muchas veces he escuchado esa excusa y no entiendo por qué de un momento a otro todo se derrumbó como si nada cuando yo creía que todo iba perfecto.

Me dice que está cansado, que no tiene tiempo pero se ha visto con sus amigos, ha salido con ellos, incluso se fue a jugar y a tomar cervezas con ellos, pero para mi no tiene ni media hora, me dice que le doy órdenes, que no puede más y que no sabe cuando tenga tiempo para al menos hablar bien del tema conmigo y yo siento que fue mi culpa pues mi comentario fue el que desencadenó todo, pero aún así él sigue diciéndome amor, de vez en cuando me dice que me ama, me escribe todo el día aunque yo planeaba dejarlo respirar unos días y ya no entiendo ni que es lo que pasa.

Gracias de antemano por sus consejos y su atención, doctora, me gustan mucho sus artículos.

Querida lectora:

Creo que necesitas tomarte tiempo tú.

Con la descripción que me das me parece que es necesario que reconsideres lo que estás haciendo y lo que será tu futuro al lado de alguien que no te presta atención ni te da amor.

¿Qué es lo que quieres tú?

Si deseas amor, atención y respeto tu relación no va por ese camino.

Si aceptas una relación así, así te quedarás y no vas a evolucionar.

Siento que eso no es lo que deseas y que a la larga vas a tener que tomar partido. Incluso cuando los hombres pueden ser hirientes a veces no están preparados para tomar decisiones.

Es ahí cuando la mujer es la que debe conocer su fortaleza.

Si tu relación no te da lo que esperas ni exigiendo cambios, es muy importante que evalúes lo que tienes y lo que deseas.

Hay que ser fuerte, sobre todo si lo que decides es que necesitas romper con tu relación o reformularla.

No permanezcas en el limbo actual en el que a ti no te aman sino que te están desamando.

Abogo por:

Por parejas que sí se dedican tiempo, que sí se dan cariño, que sí invierten tiempo de calidad y que se lo demuestran. Por parejas que hacen que su unión tenga sentido y que sea ejemplo de responsabilidad y admiración. Si no haces parte de ellos, entonces hay que reformular tu relación.

Espero que mi carta te haya sido útil

