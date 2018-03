¿Qué hacer después de terminar una relación de pareja?

María Pasión

Muchas personas me preguntan qué consejos doy a quienes se enfrentan a una ruptura amorosa. Mujeres y hombres escriben a diario devastados porque no saben cómo actuar, porque no saben gestionar la soledad y, principalmente, porque su mundo se derrumba ante sus ojos. No encuentran herramientas para continuar con su vida de una manera sana, sin pensar una y otra vez en aquel que ya no tienen a su lado.

Hoy quiero darles algunas ideas para que este proceso sea más llevadero, para que encuentren los puntos positivos después de una ruptura y para que, a la larga, su corazón pueda repararse, aunque en un principio parezca que no hay salida al desconsuelo.

Tengan claro por qué se terminó la relación y usen este argumento para fortalecerse

Si la relación se terminó por una infidelidad, lo ideal es que lleguen a ser conscientes de los beneficios de huir del engaño, la forma más clara de secar el amor. Nadie quiere vivir con una pareja que se esconde detrás de mentiras. ¡Librarse de una pareja infiel es el mejor comienzo para sanar el corazón!

Descubran su potencial

Muchas personas desaprovechan sus talentos o sus aficiones porque están sumidas en la rutina y en relaciones de pareja que dificultan poner en marcha actividades para explotar sus pasiones y sus dones. Tras una ruptura, tenemos el espacio y el tiempo para encontrar estos dones y compartirlos con los demás. Identificar lo que nos gusta y nos llena el corazón en algunos casos no es fácil. Si no saben lo que los hace felices y les da satisfacciones, les sugiero que hagan un ejercicio: cojan papel y lápiz, y apunten las cinco actividades que más los conectan con ustedes mismos. Escriban lo que les permite que sean mejores personas, como bailar, salir a tomar fotografías, leer o estudiar. No se dejen llevar por acciones que les puedan traer malos ratos, como beber, salir de parranda o comer sin parar. Cuando descubren un talento, al mismo tiempo identifican un don que tiene el potencial de aportarles algo a los demás. Puede ser una virtud que siempre ha vivido dentro de ustedes o que han ejercitado a lo largo de su vida. Lo mejor de esta tarea es que siempre pueden adquirir talentos nuevos. ¿Qué esperan para saber cuáles son los suyos y para empezar a trabajar en ellos?

Gestionen bien el tiempo

El día tiene las mismas horas para todos, pero a algunos les rinde más que a otros. Esto depende de nuestra habilidad para manejar de manera eficiente el tiempo. Brian Tracy, asesor en liderazgo y autoestima canadiense afirma que “cada minuto invertido en planificación ahorra diez minutos de ejecución”.

Una buena gestión del reloj puede ahorrarnos ese tiempo que dedicamos a revivir el despecho y puede evitar que la soledad nos facture malos ratos. Aquí les tengo seis consejos para la administración de su tiempo:

A. Planifiquen lo que harán con antelación, hora a hora.

B. Eliminen distracciones y, cuando aparezcan, tengan listo algo que les interesa más: lectura, meditación, una llamada pendiente a alguien que los hace sentir bien... Así harán que su tiempo libre sea más productivo.

C. Establezcan prioridades en tus tareas.

D. Pongan horarios para ver el correo electrónico o contestar mensajes de Whatsapp. Destinen un tiempo limitado a las redes sociales.

E. Hagan las tareas más difíciles primero.

F. Recuperen la relación con su cuerpo y regálenle tiempo diariamente: subir escaleras, pasear, ir a correr o apuntarse a unas clases de baile pueden ser grandes catalizadores de bienestar. Los resultados los llevarás de adentro hacia fuera.

Pongan su red social real a trabajar en su favor

Las redes sociales reales son las que a diario hacen su vida más placentera y divertida. Estas redes están armadas por lazos que han construido a lo largo de su vida. La red social de una persona no se encuentra en Twitter, sino por fuera de la virtualidad, en familiares y amigos. Todas las personas que están unidas a ustedes por afecto y con quienes comparten su corazón son cruciales para que estén bien acompañados en estos momentos. Si hace muchos años no hablan con una amiga que guardan en un lugar especial, ¡este es el momento de recuperar su teléfono!

Pongan a trabajar sus tres 'C'

Este es mi último consejo y, sin duda, el de mayor importancia. Las tres 'C' de las que hablo como asesora del corazón son las siguientes: cuerpo, cabeza y corazón.

Sáquenlas a brillar y nútranlas con todo lo bueno que llevan dentro. Una cabeza bien aprovechada les permitirá hacer las tareas de una forma eficiente, les dejará que amplíen sus conocimientos y les dará la oportunidad de ser más cultos. Un cuerpo activado a diario les permitirá sentirse a gusto en él, liberar serotonina (la hormona que produce calma después de la actividad física), dopamina (la hormona del placer) y endorfinas (los llamados neurotransmisores de la felicidad).

En tercer lugar está el corazón, la ‘C’ que más trabajo me da. Un corazón sano se mantiene así porque está tranquilo, satisfecho y porque cumple con una entrega de cariño para ustedes y para los otros. Alinear sus tres ‘C’ es una tarea que les tomará tiempo, pero les permitirá que optimicen sus recursos a favor de una vida plena, llena de nuevas aficiones, tiempo para su familia, para sus amigos y, muy especialmente, tiempo para ustedes.

Espero que, al poner en marcha estas instrucciones, vean que están en un momento divino para recuperarse y volver a confiar en ustedes mismos.

Foto: Istock