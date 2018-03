4 razones para borrar las fotos de tu ex

Por el recuerdo, por la esperanza o porque siga existiendo amor, lo mejor es dejar todo atrás, avanzar y no quedarse sumergida en el pasado.

Redacción Cromos

Ahora es mucho más complicado superar rápidamente una ruptura amorosa. Hace unos años atrás, cuando una relación se acababa, lo más práctico era romper las fotografías con el ser amado y dejar que el tiempo cumpliera con su deber. Hoy en día, presos de las redes sociales, las imágenes quedan guardadas y colgadas en los sitios, y no te permiten liberar y soltar tu pasado, bien sea porque no te percatas de que aún siguen ahí o porque sencillamente no eres capaz de borrarlas.

El Dr. Jesse Fox, profesor de Comunicación de la Universidad de Ohio, afirma que estas memorias que se han subido con el transcurrir de la relación a las redes sociales, solamente se convierten para los demás en un chisme constante para averiguar el estado emocional de la otra persona, razón por la cual no somos capaces de eliminarlas por el “miedo” al qué dirán, teniendo en cuenta que cada uno de nosotros tiene una vida virtual, que “proteger”. Pero, ¿cuáles son las razones para eliminarlas definitivamente?

Recordar es vivir

Cada vez que miras una fotografía de los dos o de la otra persona sola, la dificultad por salir adelante y recuperar tu corazón es mucho más complicado, aparecen sentimientos distintos a la rabia o desilusión que sentiste, y empiezan a develarse emociones como extrañar, deseo sexual, esperanza, entre otras.

Piensas en todo lo que decían tus conocidos de las maravillas de tu amor

Haber ido a la playa, celebrar cumpleaños, o simplemente ver la foto donde estaban haciendo “nada” pero que los hizo felices, es duro, nadie dice que no, pero se pone peor cuando vez las interacciones de los demás poniendo likes, o comentando la pareja tan linda que conformaban, así que es muy probable que toda esa recordación, te haga echarte para atrás, aun sabiendo que la relación no iba para ninguna parte.

Confundes a tu nueva pareja

Lo mejor que puedes hacer es no caer en estos “vicios” mentales, así hayas terminado con tu ex hace meses o años, este tipo de recuerdos, solamente siembran en la otra persona dudas, es muy probable que piense que todavía sientes o extrañas la presencia de tu antiguo compañero.

Le envías mensajes equivocados a tu ex

Puede ser que no sientas nada ya por la otra persona, y que solo tengas ese tipo de imágenes porque fueron momentos hermosos de tu vida y te hicieron feliz, sin embargo, es importante que sepas que la otra persona puede pensar que la esperanza está latente y que puede buscarte para arreglar las cosas en cualquier momento, por el solo hecho de mantener vivo el recuerdo. ¡Bórralas!

Foto: Istock