¿Qué tipo de soltera eres?

Aunque no lo creas tu personalidad dice mucho de ti en las relaciones afectivas. ¿Te sientes identificada?

Redacción Cromos

Algunas mujeres por diferentes motivos deciden darse un espacio en sus relaciones afectivas, para dedicarse de lleno a reconocerse, a quererse y a intentar vivir en soledad. Sin embargo, aunque para algunas resulta una fortuna, para otras resulta ser uno de los estados más tortuosos de su vida, por lo que implica sentir mariposas y que luego se conviertan en parásitos.

Todos los aquelarres evidencian varios comportamientos de las mujeres que hacen parte de ellos. ¿Con cuál de estas solteras te identificas?

Soltera Independiente

Su inteligencia emocional, es tan fuerte que nada la hace atarse a otra persona. Sus prioridades están establecidas, de modo que sus decisiones no tambalean. Es difícil conquistar su corazón, y en ocasiones intimida mucho al género masculino, lo que se convierte en una ganancia cuando se convierte en alguien que realmente valora los tiempos y espacios de los demás. La mayoría de las veces sale triunfante en sus relaciones afectivas.

Soltera con corazón de piedra

No ha tenido muy buenas experiencias con los hombres que han hecho parte de su vida, su concepto general parte de “todos son iguales”. Su corazón se ha visto expuesto a muchas desilusiones, por lo que parece fuerte y sin sentimientos.

Es absolutamente radical, no le gustan las demostraciones de afecto en público y no soporta que le invadan su espacio, sin embargo, cuando decide ser especial, es muy entregada y cariñosa.

Soltera Romántica

No hay alguien que confíe más en el amor que ella. Está enamora de todo lo que represente sonreír porque su corazón palpita a mil revoluciones por culpa de este sentimiento. Es normal en ocasiones encontrarla triste o frustrada por no tener al hombre ideal a su lado, sin embargo, las películas y las canciones románticas son su punto de equilibrio. No le teme al compromiso.

Soltera extremista

Ella es la típica mujer que se ahoga en un pequeño vaso de agua y asegura tajantemente que el amor no fue creado para ella, así que manifiesta todo el tiempo que tiene mala suerte, que su energía está bloqueada y que ningún hombre se le acerca. Así que por más que sus amigas le digan que está equivocada, su terquedad reina.

Soltera feliz

Se caracteriza por saber manejar sus emociones. Sabe vivir el momento, disfruta de su compañía y no le aterra para nada quedarse sin una pareja estable. Entiende por mano propia que el amor llega en el momento menos esperado, no entra en crisis existenciales profundas, y deja en un segundo plano lo que sus amigas piensen de su estado sentimental.

Foto: Istock