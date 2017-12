Siete excusas que utilizan los hombres cuando quieren sacar a una mujer de sus vidas

Redacción Cromos

“Necesito tiempo, vengo de una relación complicada"

Si lo tuvieran tan claro, sin duda alguna nunca invitarían a salir a una mujer, porque tienen la claridad de sanar sus heridas antes de involucrarse con otra persona, sin embargo, después de que han cometido el error de llenarte de ilusiones, deciden hacerse a un lado.

“Nunca estoy pendiente del celular”

Una de las mentiras más grandes del género masculino, cuando de sobra se sabe que están pendientes 24/7 de la comunicación con otras personas. Sencillamente deberían ser honestos y decir que no están interesados en que hagas parte de su vida.

“Eres tan especial como una amiga”

Ahí en ese momento es que te das cuenta de que sus códigos de amistad son muy distintos a los que tu estableces con tus conocidos. ¿De cuándo acá un beso, una caricia y un encuentro íntimo hace parte de solidificar la amistad?

“Tengo mucho trabajo”

Detente un segundo y piensa que antes este personaje “daba la vida” por ir a verte, sin importar la multiplicidad de tareas que tenía por ejecutar. La falta de interés es una de las alarmas que se encienden cuando empiezas a entender que ya no eres parte de la vida de la otra persona, no por decisión propia, sino porque él ni siquiera te lo comunicó.

“No me gustan las ataduras”

El que tiene errado el concepto de tener una relación o compromiso con alguien de esa forma es él. Las relaciones no son para vivir y construir, no para destruir desde el momento en que se siente que hay posesión de la otra persona, controlar, celar y herir sin justificación no hacen parte del manual del amor.

“No puedo estar con una sola mujer”

Los límites tienen que existir en cualquier relación humana que se establezca. Amamos la sinceridad, pero no hay que pasarse de la raya, la desfachatez y el descaro de algunos hombres solo indica que su madurez emocional es nula, y que no le importa pisar los sentimientos de los demás.

“Eres demasiado buena para mí”

Excusas que están mandadas a recoger. ¡Por favor! Hombres, es mejor que digan que les gusta otra persona, o que simplemente el encanto se acabó. Pasen la página, las mujeres entendemos perfectamente las señales que envían.

Foto: Istock