Stealthing, una peligrosa práctica que pone en riesgo la salud sexual de las mujeres

Redacción Cromos

La agresión sexual está más presente que nunca en las relaciones que establecen las parejas jóvenes hoy en día. Una reciente investigación de Alexandra Brodsky, experta en temas de género, publicada en un artículo en Columbia Journal of Gender and Law, reveló que existe una tendencia conocida como “Stealthing”, que consiste en que el hombre se quite el condón en mitad del acto sexual, sin preguntarle a su pareja si está de acuerdo o no con esto.

Esta práctica, ha puesto en el ojo del huracán nuevamente a los comportamientos en contra de la mujer, ya que podría entenderse como una “violación al poder de decisión de las mujeres”, que en otras palabras significaría una “violación encubierta”, ya que la mujer es engañada y no se tiene en cuenta su opinión respecto al tema, factor que ha preocupado notoriamente a Brodsky, quien afirma que “al no cumplir los patrones de una violación”, es muy factible que las mujeres, victimas en este caso, no denuncien por no considerarlo un abuso sexual.

La situación que desde ya es una problemática, refleja una sociedad que no tiene respeto ni contemplación alguna por la dignidad humana, convirtiéndola en una vergüenza social que, además conlleva al aumento de embarazos no deseados, y al contagio y propagación de enfermedades de transmisión sexual. (¿Cómo afrontar las enfermedades de transmisión sexual?)

Foto: Istock