El significado de los sentidos, enfoque principal de Eurocine 2018

Este año, Eurocine tiene como invitado de honor a Hungría. A través de sus películas los colombianos tendrán la oportunidad de conocer más sobre la cultura de este país que ha estado determinada por su ubicación geográfica y sus propios procesos históricos.

Además, esta edición hace un homenaje a recorrer los sentidos a través del séptimo arte y es por eso que Theresa Hoppe, directora de Eurocine 2018, trae 4 recomendados para que vivas la experiencia al máximo.

Sentido El Movimiento:

Recomiendo la película italiana Veloce como il vento:

Esta película es una de estas historias sencillas que nos hacen entender que todos lidiamos con nuestros destinos, sea en Colombia, en Italia o en alguna otra parte del mundo. Cuenta la historia de Giulia, que por un duro golpe de la vida debe hacer de su pasión - correr carros - una carrera de supervivencia para poder mantenerse a si misma y a su hermano menor. Hay mucha acción, hay dolor, hay reconciliación y también passion. Entendemos que toca perdonar el pasado para llegar al futuro. Sorprenden también los momentos cómicos y se agradece que esta historia finalmente encuentra un desenlace feliz.

Recomiendo la película griega Politiki Kouzina:

Esta película, cuenta una historia que todos conocemos y que realmente no tiene fecha de caducidad: todos los que hemos dejado nuestra patria, los que hemos viajado, o vivido en otros lugares lejos de casa, para de esta forma construir nuestra propia vida. Es la historia de como los sabores de nuestra infancia quedan grabados en nuestras memorias y están estrechamente ligadas a nuestros recuerdos mas íntimos e intensos. También nos habla de los lazos familiares, del amor y desamor y demás vivencias entrañables y vemos como se cocinan muchos pero muchos platos sabrosos alrededor de los aprendizajes de la vida. Es una película alegre, triste, sentimental, emocionante, de todo un poquito, tal cual lo es la cocina y tal cual lo son nuestros recuerdos sensoriales a los sabores en nuestras vidas.

Sentido La Vista:

Recomiendo la película La sonrisa verdadera:

Este honesto y muy conmovedor documental es sobre Sergio y su hermano Juan Manuel y es simplemente una lección de vida que termina en eso: una sonrisa verdadera. La historia es fácil de contar: Sergio es ciego y también autista y su hermano mayor lo adora y lo lleva en una bicicleta a un viaje por toda España hasta Marruecos. Como es posible eso: eso nos lo cuenta la película y nos convertimos en cómplices de esta maravillosa aventura que de pronto nadie hubiera creído possible. Pero la fe mueve montañas y la confianza y el amor hacen possible todo… y la discapacidad de Sergio en vez de resultar limitante nos llega a inspirar!

Sentido El Oído:

Recomiendo la película Lost and sound:

Me parece que es un testimonio alentador e impresionante de autosuperación de tres personas que lidian con sordera completa o parcial: una niña que no oye nada y toca piano a la perfección, una joven bailarina que nació sorda y estudia en una de las mejores escuelas de danza de Londres y un critico de música que pierde completamente la audición en un oído y sufre de tinitus en este oído malo. Todo lo que escucha se concierte en algo plano. Y aun así los tres aprendieron a disfrutar la vida plenamente. Se propusieron retos, las han asumido con valor y superado con creces. La vida no se reduce solo a lo perfecto que son nuestros cuerpos cuando tienen todos sus órganos y sentidos funcionando, si no que es también perfecta, cuando algo falla. Nuestro cuerpo de hecho es absolutamente increíble, la mente asombra en su capacidad de adaptarse a crear y recrear infinitas veces lo que sea, lo que haga falta, hasta que podemos vivir de nuevo plenamente. Esta película reafirma las infinitas posibilidades que la vida nos plantea y la maravillosa destreza de lidiar con dificultades y retos físicos, mentales e espirituales para lograr que nuestra vida sea mas plena y feliz. "Lost and sound" además le da un lugar muy especial a la música y su gran importancia en la vida de los humanos y le deja a uno muy pensativa. Pues los sentidos son muy importantes en nuestras vidas y esta película resalta adicionalmente el sentido mas importante que tenemos: el sentido de ser.

¡Prográmate, aún estás a tiempo!

Bogotá - abril 11 al 22.

Salas: Cinemanía, Cinépolis Calima, Cinépolis Fontanar (Chía), Multiplex Cine Colombia Avenida Chile, Multiplex Cine Colombia Calle 100, Cine Tonalá y Cinemateca Distrital.

Medellín - abril 26 al 3 de mayo.

Salas: Centro Colombo Americano y Cinemas Procinal Las Américas.

Cali - abril 26 al 2 de mayo.

Salas: Cinemateca Museo La Tertulia.

Bucaramanga - abril 12 al 23.

El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga en diferentes escenarios de la ciudad: teatros, bibliotecas, salones comunales y parques públicos: Teatro Santander, salón comunal barrio Kennedy, salón comunal barrio El Rocío, salón comunal barrio San Cristobal, salón comunal barrio Santander, salón comunal barrio Provenza, salón comunal barrio Esperanza II, Biblioteca Pública Gabriel Turbay, parque Café Madrid, parque Morrorico, parque Neomundo, parque San Pío, parque barrio Girardot, parque barrio San Martín, Parque Cristal Alto, Parque de la vida, Parque Santander, Parque de los sueños, Parque Recrear la Joya.

Pereira - 26 de abril al 2 de mayo.

Salas: Cine con Alma de la Cámara de Comercio de Pereira.

Barranquilla - 26 de abril al 2 de mayo de 2018

Salas: Cinemateca del Caribe

Barrancabermeja - 3 al 9 de mayo de 2018

Salas: Cinépolis San Silvestre